Ректору Омской духовной семинарии на год продлили полномочия

Фото: Омская епархия

Священный Синод РЦП принял решение по кандидатуре ректора Омской духовной семинарии. Еще как минимум на год им останется протоирей Василий Вивчар.

Как говорится в сообщении Омской епархии, такое решение Синод РЦП принял по прошению митрополита Омского и Прииртышского Дионисия.

Василий Вивчар занял пост руководителя семинарии в 2021 году. В этой должности он сменил 81-летнего митрополита Владимира.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омской области шесть выпускников получили по 100 баллов сразу на двух ЕГЭ

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