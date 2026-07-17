В Омске выявили канал нелегальной миграции

Фото: УФСБ по Омской области

В Омске сотрудники УФСБ выявили и перекрыли канал нелегальной миграции. По подозрению в совершении преступления задержан местный житель.

По данным УФСБ по Омской области, омич размешал в телеграм-каналах предложения о заключении с иностранцами фиктивных трудовых договоров. Стоимость услуги составляла от 15 до 23 тысяч рублей. Когда клиенты находились, он заключал с ними липовые договоры и на основании этих документов обращался в Управление по вопросам миграции УМВД России по Омской области.

Мужчина был задержан, ему предъявлено обвинение по статье «Организация незаконной миграции с использованием сети Интернет». Расследование продолжается.

Ранее КП-Омск сообщала, что омского водителя оштрафовали за перевозку 12 иностранцев без документов

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