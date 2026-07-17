Омского водителя оштрафовали за перевозку 12 иностранцев без документов

Фото: УМВД России по Омской области

На 812-м км трассы Челябинск-Новосибирск сотрудники Госавтоинспекции остановили «Форд Транзит». Его вел 63-летний житель Ленинского округа Омска. В салоне микроавтобуса находились 12 иностранных граждан, которых водитель незаконно перевозил в село Троицкое на сельхозработы. Деталями поделились 17 июля в УМВД.

Разрешительных документов на указанный вид деятельности у шофера не было. За поездку он получал с пассажиров оплату. В отношении фигуранта составили административные материалы за нарушение правил перевозки людей и за признаки занятия предпринимательской деятельностью без государственной регистрации или спецразрешения.

Работающие без лицензий перевозчики часто игнорируют требования к техническому состоянию машин и безопасности пассажиров. В УМВД рекомендуют пользоваться услугами только легальных организаций и ИП, имеющих все необходимые документы.

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