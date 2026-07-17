На время праздников в Омске ограничили продажу спиртного и энергетиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На период с 17 июля по 2 августа 2026 года в Омске ввели ограничения на реализацию алкоголя и энергетиков. Речь идет о продаже таких напитков в местах проведения культурно-массовых мероприятий. Новость сообщил мэр Сергей Шелест.

«Торговые точки прекратят реализацию спиртного и тонизирующего за два часа до начала того или иного события и смогут возобновить ее через два часа после», — уточнил градоначальник.

В День города и области ограничения затронут центральные локации. Это парки, сквер имени Дзержинского, Театральный сквер, сквер Алтунина, улицы Тарская, Ленина, Спартаковская и прилегающие к ним территории.

Контролировать соблюдение временных требований будут сотрудники МВД.

Напомним, сегодня в городе стартовал двухдневный Федеральный Сабантуй. В нем участвуют делегации Казахстана и ряда российских регионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поставки кофе, какао и меда предложил Омской области африканский импортер

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru