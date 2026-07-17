В Омске распространяют фейковую информацию о мобилизации

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В омских соцсетях и мессенджерах распространяется фейковая информация о мобилизации. В ложном сообщении ссылаются на интервью военного комиссара Омской области Вячеслава Верхоланцева, якобы опубликованном «Вечерним Омском».
В фейке сообщаются недостоверные сведения о том, что в области якобы начинается подготовка к всеобщей мобилизации и осенью в российские войска будут призваны более 210 тысяч омичей.
В редакции «Вечернего Омска» эти сообщения официально опровергли.
«Такой материал не выходил ни на сайте издания, ни в социальных сетях. Указанная цитата военкома — вымысел», − сообщили в издании.
Ранее КП-Омск сообщала, что замгубернатора Омской области вступил в отряд БАРС-55
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