За 40 млн рублей в Омске продают металлообрабатывающий завод

Фото: Ольга ЮШКОВА.

На одном из интернет-платформ появилось объявление о продаже металлообрабатывающего производства, расположенного на улице 2-й Казахстанской в Омске. За комплекс просят 40 млн рублей.

Владелец уверяет, что ежемесячная выручка предприятия достигала 2,5 млн рублей, расходы около 1 млн, а чистая прибыль 1,5 млн. Завод функционировал на протяжении 14 лет, сотрудничая с корпоративными заказчиками и с госструктурами.

В производственный актив вошли помещение площадью 850 м² с цехом, 10 станков с числовым программным управлением, токарно-фрезерными и вертикальными обрабатывающими центрами, ленточнопильные станки, компрессорная, котельная с дизельными котлами, склады с инструментами, столовая, раздевалка, санузлы с душевыми.

Штат предприятия укомплектован 10 сотрудниками. На производстве действует отдел техконтроля. Продавец готов рассмотреть продажу части оборудования или перевозку всего комплекса в другой населенный пункт.

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