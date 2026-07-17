Омского коммерсанта оштрафовали за незаконные ссуды под залог

Фото: Ольга ЮШКОВА.

17 июля прокуратура Омска проверила сообщила о случае несоблюдения закона о потребительском кредитовании. Выяснилось, что в Советском округе предприниматель под вывеской комиссионки выдавал гражданам деньги под залог имущества, но в реестре ломбардов и микрофинансовых организаций Банка России не значился.

Надзорное ведомство возбудило дело по части 1 статьи 14.56 КоАП Российской Федерации за незаконную профессиональную деятельность по предоставлению займов. Суд признал бизнесмена виновным и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Коммерсант не имел права выдавать ссуды, так как его фирма не была зарегистрирована в установленном порядке.

Вынесенное решение вступило в силу. Фигуранту запретили продолжать подобную практику без официальной регистрации.

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