Омский педиатр предупредил о смертельной опасности теплового удара

Фото: министерство здравоохранения Омской области

16 июля в омском минздраве напомнили о рисках теплового поражения в жару. Его, в отличие от солнечного удара, можно получить в тени, в душном помещении, особенно если малыш плотно одет.

Педиатр, заведующая поликлиникой ГДКБ №2 им. В.П. Бисяриной Екатерина Ищенко пояснила, что дети перегреваются быстрее взрослых. Причина: несовершенная терморегуляция, особенно в возрасте до трех лет. У ребятишек выше соотношение площади тела к массе, они быстрее поглощают тепло, потовые железы работают менее активно. При этом организм содержит больше воды, обезвоживание наступает стремительнее.

Особую опасность представляет нахождение ребенка в автомобиле. Температура в салоне за 10-15 минут может подняться до 50–60 4°С.

Симптомы теплового удара включают резкое повышение температуры до 40 градусов, общую слабость, тошноту и рвоту, сухость во рту и жажду, покраснение кожи лица. При первых признаках необходимо перенести ребенка в прохладное место или тень, освободить от стесняющей одежды, давать пить прохладную воду мелкими порциями, обтереть тело водой. При необходимости следует поднести к носу ватку с нашатырем. Обязательно вызвать врача.

Длительность восстановления после теплового удара зависит от возраста и тяжести поражения. У маленьких детей и в тяжелых случаях этот процесс может занять от двух до четырех недель.

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