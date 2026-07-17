В Омской области 16-летнего подростка будут судить за распространение наркотиков

Курьер расфасовал 15,19 грамма производного N-метилэфедрона и спрятал вещество в 11 тайниках Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Называевская межрайонная прокуратура Омской области поддерживает в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 16-летнего местного жителя. Подросток обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Подробности рассказали сегодня в надзорном ведомстве.

По версии стороны обвинения, с января 2026 года несовершеннолетний начал работать курьером в теневом интернет-магазине, специализирующемся на нелегальной торговле запрещенными веществами. В марте текущего года он забрал из тайника на территории Омска пакет с наркотическим средством «производное N-метилэфедрона» массой 15,19 грамма. Полученный груз юноша самостоятельно расфасовал и разложил по тайникам уже на территории Называевска для дальнейшей продажи.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли 11 пакетов с запрещенным веществом до того, как они попали к покупателям. Фигурант полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния. В настоящее время уголовное дело рассматривается в Называевском городском суде Омской области.

Действия подростка квалифицированы по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. С учетом несовершеннолетнего возраста подсудимого суд может назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омске полицейские задержали 15-летнего подростка за кражу питбайка

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru