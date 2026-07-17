Супермодель Влада Рослякова вернулась в Омск и расплакалась от эмоций

Фото носит иллюстративный характер Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Всемирно известная супермодель Влада Рослякова вернулась в Омск и расплакалась в самолете от нахлынувших эмоций. Поездку на родину звезда приурочила к своему дню рождения. По признанию самой модели, во время полета она не смогла сдержать слез. Звезда мировых подиумов поделилась трогательными переживаниями в соцсетях.

«Летя рейсом Ташкент — Омск, я по привычке надела наушники, подавляющие шум, и, глядя на облака и бескрайнюю степь с горными рельефами, снова к глазам подступили слезы», — написала она в своем блоге.

Елена Рослякова, известная в модельном бизнесе как Влада, прибыла в Омск рейсом из Ташкента 13 июля. Рослякова отметила, что самолет для нее является особым пространством, где на несколько часов пересекаются судьбы совершенно разных людей. Кто-то возвращается домой, кто-то прощается с близкими, а кто-то начинает новый жизненный этап.

Влада Рослякова родилась в Омске и в 2000 годах стала звездой мировых подиумов. Она принимала участие в показах ведущих домов моды и снималась для рекламных кампаний таких гигантов индустрии, как Christian Lacroix, Dolce & Gabbana, Versace, Nina Ricci, Calvin Klein и Gucci. В настоящее время супермодель постоянно проживает в Нью-Йорке, но старается почти каждое лето прилетать в Россию.

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