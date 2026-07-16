Омские выпускники подали 145 апелляций на результаты ЕГЭ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 16 июля, на пресс-конференции руководитель департамента по надзору и контролю в сфере образования Ирина Ягодка озвучила итоги работы апелляционной комиссии по единому государственному экзамену в Омской области. Всего от участников ЕГЭ поступило 145 заявлений о несогласии с выставленными баллами или с процедурой проведения испытаний.

Две жалобы касались непосредственно нарушений во время экзаменов — их проверили, но признали необоснованными и отклонили. Остальные 143 обращения были связаны с несогласием выпускников с полученными оценками. После рассмотрения каждого случая комиссия приняла решение скорректировать баллы в пользу 13 заявителей.

Интересно, что самая большая доля апелляций пришлась на обществознание — предмет, который традиционно выбирают многие одиннадцатиклассники. Однако ни одному из обратившихся по этому предмету не удалось добиться пересмотра результата.

По словам Ирины Ягодки, характерной чертой нынешней экзаменационной кампании стало то, что основная масса апеллянтов — это ученики, показавшие высокий уровень подготовки. Более 70% обращений поступило от выпускников, набравших 70 баллов и выше. Это говорит о том, что претензии к проверке чаще возникают у ребят, претендующих на максимальные оценки и внимательно отслеживающих каждый балл.

Кроме того, в этом году с экзаменов были удалены 13 человек — за попытки использовать шпаргалки или мобильные устройства. Эта цифра, по данным чиновников, сопоставима с показателями прошлых лет и свидетельствует о стабильно высокой организации процедуры ЕГЭ в регионе.

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