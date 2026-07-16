В Омске отреставрируют дом мещанина Власа Сергеева

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В Омске дом на пересечении улиц Пранова и 30 лет ВЛКСМ, известный как дом мещанина Власа Сергеева, официально признали объектом культурного наследия. Соответствующий приказ подписал министр культуры Омской области Юрий Трофимов, документ опубликован на правовом портале.

Теперь здание числится в реестре под названием «Дом жилой с амбаром мещанина Власа Сергеева». Это один из образцов деревянной застройки начала XX века. Среди отличительных черт объекта — наличники с растительными мотивами и в стиле барокко, ставни с изящной резьбой, а на фасаде амбара выделяется особый архитектурный элемент в виде Т образного декора под капителью центральной пилястры.

Теперь здание ждет реставрация. Инвестор уже есть, это омское ООО «Трестстрой 2000», специализирующееся на реставрации исторических зданий. Компания планирует разместить в жилом доме свой офис, а в бывшем амбаре реставрационную мастерскую для работ с лепным декором и другими элементами.

Статус объекта культурного наследия позволит сохранить уникальный облик постройки и обеспечить ее дальнейшее бережное использование.

Автор: Милена Семенова

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