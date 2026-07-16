В Ленинском округе Омска нашли несоответствующий нормативам переезд

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском округе Омска завершился ремонт железнодорожного переезда, который долгое время находился в аварийном состоянии. К восстановлению объекта подрядчика вынудила Омская транспортная прокуратура, выявившая многочисленные нарушения.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, проверка показала, что переезд не соответствует нормативам. покрытие на пересечении дороги с путями было частично разрушено, имелись серьезные дефекты асфальта. В таком виде объект эксплуатировался с прямым нарушением технических норм. Сотрудники надзорного ведомства обратили внимание, что ямы и неровности на переезде могут спровоцировать ДТП, особенно в условиях дождя или гололеда. При этом владелец инфраструктуры — Омская дистанция пути, структурное подразделение филиала ОАО «РЖД» — не следил за состоянием объекта должным образом.

Прокурор внес представление руководству дистанции с требованием немедленно устранить недочеты. После этого рабочие залатали выбоины и привели дорожное полотно в соответствие со стандартами безопасности.

Кроме того, виновное должностное лицо по инициативе прокуратуры привлекли к административной ответственности по статье о несоблюдении требований при содержании дорог и переездов. В итоге нарушителю пришлось заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей из собственного кармана.

Ранее КП-Омск сообщала, что Россельхознадзор провел мониторинг и не выявил в Омской области вредных жуков

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