44 казахстанских компании поучаствуют в омском форуме двух государств

Фото: Кирилл Янчицкий.

24 июля в Омске в программе XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет биржа деловых контактов. Как анонсировала пресс-служба областного минэкономразвития, в ней будут участвовать 44 компаний из Казахстана.

Компании представляют АПК, пищевую промышленность, строительство, машиностроение, нефтегазовую и химическую отрасли, логистику, IT, торговлю.

К участию в бирже министерство пригласило омских предпринимателей, заинтересованных в расширении деловых связей и поиске новых партнеров. Биржа также будет проведена в пределах нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика». Она пройдет в формате прямых B2B-переговоров. Организаторы рекомендуют участникам заранее увидеть список казахстанских участников и выбрать потенциальных партнеров для максимально продуктивного диалога.

Событие пройдет в названный день с 9:00 до 17:00 в Конгресс-холле. Регистрация открыта до 17 июля.

Ранее мы писали, что власти нашего региона озвучили программу форума.

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