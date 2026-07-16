Африканский импортер предложил Омской области поставки какао, кофе и меда

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Омские бизнесмены обсудил перспективы внешней торговли с африканской Ганой. Для этого встречу с представителем компании-импортера (название ее не озвучено) из этого государства провел Центр поддержки экспорта Омской области.

Местным предпринимателям рассказали об условиях поставок, логистике, механизмах расчетов и особенностях работы на рынке Ганы. Если говорить конкретнее, какие российские товары может покупать данная страна, то это подсолнечное масло, мука, сахар, удобрения, замороженное мясо, картофельные чипсы и технологии ремонта авто.

Сама Гана готова продавать какао-порошок, масло какао, сырое кешью, масло ши, кофе, натуральный мед из кешью и каучука. В Центре поддержки экспорта Омской области подчеркнули, что африканский рынок ныне является одним из самых перспективных, там растет спрос на качественную продукцию.

Кроме того, страны Африки демонстрируют открытость к новым деловым связям. Все это создает хорошие возможности для российских экспортеров. Подобные диалоги помогают бизнесу установить прямой контакт с потенциальными партнерами, выяснить ответы на ключевые вопросы.

Для представления масштаба рынка Ганы уточним, что ее население составляет 35,7 млн человек, это данные сайта «Ворлдометр». Ранее мы писали, что Центр поддержки экспорта Омской области стал некоммерческим и автономным.

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