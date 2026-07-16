В Омске гостей Сабантуя примет «Турист»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Омске определились с гостиницей, которая примет гостей федерального Сабантуя, которые приедут в наш город из 30 российских регионов и Казахстана. Этой гостиницей стал «Турист», находящийся в центре города.

Именно данная гостиница выиграла соответствующие торги.

Омский дом дружбы проводил тендер на определение гостиницы и в итоге подписал договор с ЗАО Гостиничный комплекс «Турист» на 9,7 млн рублей. В условия контракта входит размещение и питание 550 гостей. Для них подготовят 150 одноместных номеров и 200 двухместных. Завтраки будут по системе «шведский стол», обеды и ужины по комплексному меню.

Федеральный Сабантуй в Омске пройдет 17-18 июля на трех площадках. Основной станет «Зеленый остров», еще двумя — Омский ипподром и Концертный зал. Подробную программу праздника мы уже публиковали.

Также КП-Омск сообщала, что в местах проведения Сабантуя медики будут работать в режиме повышенной готовности.

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