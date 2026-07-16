Россельхознадзор провел мониторинг и не выявил в Омской области вредных жуков

Фото: Управления Россельхознадзора по Омской области

В Омской области Россельхознадзор провел мониторинг зернозаготовительных предприятий на наличие капрового жука и убедился: там его, к счастью, нет. Пресс-служба омского управления ведомства сообщила об этом 16 июля.

В июне этого года представители управления Россельхознадзора по Омской области установили 230 феромонных ловушек для выявления данного жука (его латинское обозначение — Trogoderma granarium). Сделано это было в соответствии с «Планом проведения мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории Омской области на 2026 год», на шести местных зернозаготовительных и перерабатывающих предприятиях.

«Капровый жук включен в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза и является одним из наиболее опасных вредителей зерновых запасов в мире. Его личинки способны уничтожить до 70% хранящейся продукции, а высокая выносливость делает борьбу с ним крайне сложной.

Попадание вредителя на предприятия по хранению и переработке зерна может привести к серьезным экономическим потерям и поставить под угрозу качество социально значимых продуктов питания. В связи с этим регулярное обследование складских помещений является обязательным требованием для владельцев подкарантинных объектов, а применение современных средств мониторинга значительно повышает эффективность этой работы», — напомнили в ведомстве.

По результатам экспертиз специалисты аккредитованной испытательной лаборатории Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в снятых ловушках имаго и личинки капрового жука не нашли. Это подтверждает эффективность проводимых профилактических мер и показывает благополучную фитосанитарную ситуацию в регионе.

Современный феромонный мониторинг позволяет обнаружить очаги карантинных объектов на ранних стадиях. Установка ловушек является превентивной мерой, которая нужна для обеспечения сохранности зерновых запасов и высокого качества сырья, используемого для производства продуктов.

Омское управление продолжает системную работу по карантинному фитосанитарному мониторингу территории, в этом году оно планирует установить в сумме 1 460 ловушек на 13 видов карантинных вредителей на площади свыше 143 тыс. га.

Ранее мы писали, что Россельхознадзор лишил права продажи молочной продукции ряд омских предприятий.

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