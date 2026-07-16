За сутки в Омской области пять человек получили травмы в ДТП

Фото: Кирилл Янчицкий.

В Омской области за сутки 15 июля произошли четыре автоаварии, где пострадали люди. В них в итоге получили травмы пять пассажиров и водителей.

Как уточнила региональная Госавтоинспекции, в ходе надзора инспекторы возбудили 585 административных дел за нарушения ПДД, из них за нетрезвое вождение или отказ от прохождения медосвидетельствования 12, за нарушения, допущенные пешеходами, 63.

Нарушений правил перевозки детей было зафиксировано 27, протоколов за проезд на красный сигнал светофора было три.

Нарушений правил проезда пешеходных переходов было за сутки 28.

Ранее мы сообщали, что в центре Омска в ДТП пострадали годовалый ребенок и его мать.

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