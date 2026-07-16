В Омске установят памятный знак воинам-афганцам и герою Борису Суворову

Белоруссия. Минск. Монумент воинам-афганцам. Фото носит иллюстративный характер Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В сквере имени Бориса Суворова в Амурском поселке Омска появится новый памятный знак. Объект будет посвящен омичам, принимавшим участие в боевых действиях в Афганистане, и лично старшему лейтенанту Суворову. Об этом рассказали в общественной организации КТОС «Амурский-1», которые и выступили инициаторами возведения монумента.

Выполнить мемориал предлагается в форме природного камня, на котором разместят 2 информационные таблички. Борис Суворов совершил подвиг в Афганистане, где был расстрелян из автомата. Офицер ценой собственной жизни закрыл своим телом других солдат, спасая их от гибели. Сейчас в Амурском поселке уже существует сквер его имени с мемориальной табличкой.

С инициативой установки нового полноценного памятного знака обратилась общественная организация. Общественники выступили с предложением расширить мемориальную зону, чтобы отдать должное всем землякам, не вернувшимся с войны. Точные сроки монтажа и торжественного открытия монумента пока не сообщаются.

В Омске уже существуют крупные мемориалы, посвященные участникам локальных конфликтов. Главный памятник находится в Парке Победы и представляет собой композицию из белого гранитного шара и разомкнутой арки с Вечным огнем. Еще 1 монумент воинам-афганцам расположен у Дворца молодежи на улице Перелета, 1. В его основание заложены 95 именных гильз с землей, привезенной непосредственно с мест захоронений погибших омичей. Позже к этому комплексу была добавлена мемориальная стела, сохраняющая историческую память о героях.

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