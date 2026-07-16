В Омске ищут подрядчика для ремонта дорог на Ново-Южном кладбище

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Начался прием заявок на конкурс за право отремонтировать межквартальные проезды на территории Ново-Южного кладбища, расположенного в Ленинском округе на Черлакском тракте. Стартовая цена контракта составляет 19 600 000 рублей. Об этом рассказали в мэрии Омска.

Заказчиком работ выступает «Комбинат специальных услуг», который отвечает за содержание городских некрополей. Подрядчику необходимо выполнить весь объем заданий в течение 33 рабочих дней с даты заключения контракта. Итоги торгов будут подведены 5 августа. Своевременное обновление дорожного полотна позволит обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники и комфортный доступ для посетителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд обязал администрацию Таврического района отремонтировать аварийные теплосети

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru