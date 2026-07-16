В Омске до 2027 года ликвидируют 3 крупные свалки и построят объекты переработки

Проблема переработки отходов для региона назрела остро Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области утвердили масштабный план по очистке территории от накопленного экологического ущерба. До конца 2027 года в самом Омске полностью рекультивируют 3 крупных объекта размещения отходов, а в районах области создадут современную инфраструктуру для обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщили в профильном ведомстве.

Параллельно с ликвидацией старых свалок в регионе активно создают замещающие объекты. Новые площадки для сбора и переработки мусора строят в Тарском, Таврическом и Омском районах. Появление этих комплексов поможет существенно разгрузить переполненные полигоны и навести системный порядок в сфере утилизации отходов.

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