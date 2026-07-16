Годовалый ребенок и его мать пострадали в ДТП в центре Омска

Сразу после ДТП. Фото: Кирилл Янчицкий

Вчера вечером в центре города на перекрестке произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого медицинская помощь понадобилась 2 пассажирам, включая маленького ребенка. Подробности аварии сообщили сегодня, 16 июля в УМВД России по Омской области.

Автоавария произошла вчера в 19:45 на перекрестке улиц Красный Путь, Интернациональная и Ленина. Предварительно установлено, что 35-летняя женщина за рулем автомобиля «Омода С5» двигалась по Красному Пути со стороны улицы Фрунзе. На перекрестке она не уступила дорогу автомобилю «Рено Дастер» под управлением 51-летнего мужчины, который ехал со стороны улицы Ленина.

В результате столкновения медицинская помощь понадобилась 2 пассажирам «Рено»: 31-летней женщине и ее годовалой дочке. Отмечается, что ребенок в момент столкновения находился в специальном детском удерживающем устройстве.

В настоящее время по факту аварии проводится дальнейшая проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и точные причины случившегося. Использование детских удерживающих устройств является обязательным требованием правил дорожного движения и критически важным фактором безопасности. Автокресла значительно снижают риск получения тяжелых травм маленькими пассажирами при резком торможении или столкновении. Водителям напоминают о необходимости строго соблюдать правила проезда перекрестков и всегда уступать дорогу транспортным средствам, имеющим приоритет, чтобы избежать трагических последствий.

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