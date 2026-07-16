В Омском районе взыскали более 200 тысяч за травму 9-летней девочки на горке

Прокуратура добилась компенсации морального вреда и расходов на лечение. Фото: прокуратура Омской области

Прокуратура Омского района в судебном порядке добилась взыскания компенсации с местной администрации после того, как 9-летняя школьница получила травмы на детской игровой площадке. Надзорное ведомство защитило интересы ребенка и обязало муниципалитет возместить причиненный ущерб. Подробности рассказали 16 июля в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Инцидент произошел 13 декабря 2025 года в селе Лузино. Девочка упала с детской горки и получила серьезные телесные повреждения. Проведенная по обращению матери проверка показала, что причиной несчастного случая стало неудовлетворительное состояние оборудования: на верхней платформе конструкции отсутствовали доски, а на самом объекте образовалась опасная наледь.

В интересах несовершеннолетней прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием взыскать с администрации Лузинского сельского поселения компенсацию морального вреда и расходы на лечение ребенка. Суд полностью удовлетворил заявленные требования надзорного органа, постановив взыскать с ответчика свыше 200 000 рублей в пользу пострадавшей школьницы.

Исполнение судебного решения в настоящее время находится на строгом контроле прокуратуры. Подобные судебные прецеденты напоминают муниципалитетам и управляющим компаниям о необходимости регулярного осмотра и своевременного ремонта детских игровых зон, особенно в зимний период.

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