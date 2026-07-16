В Омске компания через суд отстояла здание от сноса

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Омской области отказал департаменту архитектуры и градостроительства мэрии в требовании снести 1-этажное здание на улице Богдана Хмельницкого. Суд удовлетворил встречный иск компании «Водный мир» и официально признал за организацией право собственности на спорную недвижимость. Об этом рассказали в пресс-службе судов Омской области.

Конфликт вокруг объекта развернулся из-за того, что городские власти считали здание площадью 306,5 кв. м самовольной постройкой. Департамент архитектуры требовал обязать компанию «Водный мир» демонтировать сооружение за собственный счет в течение 3 месяцев.

В ответ представители организации подали встречный иск, в котором попросили узаконить нежилое здание и признать за компанией право собственности на него. Изучив представленные материалы дела, суд отклонил требования мэрии и полностью удовлетворил встречные исковые требования бизнеса. Теперь компания официально признана владельцем спорной недвижимости.

Споры о признании права собственности на самовольные постройки регулярно рассматриваются в арбитражных судах. Для легализации объекта застройщику необходимо доказать, что возведение здания не нарушает права других лиц, не создает угрозы жизни и здоровью граждан, а также соответствует градостроительным и строительным нормам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омский горсовет ввел пересадочный тариф для школьников

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru