16 тысяч омских семей получили новую выплату

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июня 2026 года в Омской области начала действовать новая мера поддержки для работающих родителей с двумя и более детьми. За полтора месяца ее оформили более 16 тысяч жителей региона. Об этом рассказали 16 июля в региональном отделении Социального фонда России.

Выплата назначается один раз в год. Ее размер для каждого родителя индивидуален и рассчитывается как разница между налогом на доходы физических лиц, фактически уплаченным с дохода за предыдущий год, и суммой налога, исчисленного по льготной ставке 6% с того же дохода. В СФР привели пример: при годовом заработке в один млн рублей возврат может составить 70 тысяч.

Подать заявление можно до 1 октября на сайте «Госуслуги», в клиентских службах Социального фонда или в МФЦ. В большинстве случаев дополнительные сведения при оформлении документа специалисты проверяют самостоятельно.

«Мы стремимся сделать меры поддержки максимально доступными и удобными для семей. Цифровые инструменты позволяют существенно сократить сроки рассмотрения заявок и минимизировать нагрузку на родителей при оформлении выплат», — сказал управляющий отделением СФР по Омской области Артем Смирнов.

Решение о назначении выплаты принимается в течение 10 рабочих дней, перечисление денег занимает еще 5 рабочих дней.

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