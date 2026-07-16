В Омске ввели в эксплуатацию новый газопровод

Фото: пресс-службы губернатора и правительства Омской области

В Омске запустили газопровод, который обеспечит возможность подключения 100 частных домовладений на улице Правый берег Иртыша. Как сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона, сети построили по президентской программе социальной догазификации.

Протяженность газопроводов высокого и низкого давления составила 5,2 км. Почти 1,8 из них проложили методом горизонтально направленного бурения под водными объектами и шестиполосной магистралью, сохранив дорожное покрытие и снизив нагрузку на экологию. Установлен пункт редуцирования ресурса. Одним из первых подключили дом ветерана труда Ирины Волненко, которая раньше отапливала помещение углем и пользовалась баллонным газом.

Фото: пресс-службы губернатора и правительства Омской области

В течение нескольких лет в Омской области газовики приняли более 41 тысячи заявок, заключили 39 тысяч договоров, из которых уже выполнили более 31 тысячи. Природный ресурс подан в 24,7 тысячи домовладений. Для 36 льготных категорий жителей предусмотрена компенсация расходов на прокладку сетей на участке и на установку оборудования.

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