В омском аэропорту 16 июля отменили 2 рейса в Нур-Султан

Фото: пресс-служба омского аэропорта

На онлайн-табло омского аэропорта 16 июля появилась информация об отмене двух рейсов — IQ522 на 11:00 и IQ516 на 20:10. Оба лайнера должны были отвезти пассажиров в Нур-Султан.

Фото: сайт омского аэропорта

Пресс-служба «Виджет Казахстан» предупреждала о начале периода ограничений на использование воздушного пространства. Решение было принято в целях безопасности и для минимизации рисков длительных задержек бортов.

«В связи с невозможностью гарантировать стабильное выполнение расписания авиакомпания временно приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Астана-Омск-Астана. С 9 по 20 июля 2026 года предлагаются альтернативные перевозки через Петропавловск с автобусным трансфером между городами. Также доступен полный возврат стоимости билета без удержаний. Кроме того, каждому пассажиру отмененного рейса автоматически выдан ваучер номиналом 10 тысяч тенге на будущий перелет», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что за срыв вылетов самолетов из Омска в Москву и Санкт-Петербург перевозчикам грозят штрафы.

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