В омском саду Гензе зацвел котовник, который называют русской лавандой

Фото: БУ Омской области «Управление по охране животного мира»

В саду имени дендролога Гензе в Омске зацвел котовник Фассена. Это растение часто называют русской лавандой из-за нежных сиренево-фиолетовых соцветий и серо-зеленой листвы. Новость сообщили 14 июля в региональном БУ «Управление по охране животного мира».

Фото: БУ Омской области «Управление по охране животного мира»

В отличие от лаванды, котовник лучше адаптирован к местному климату: он хорошо зимует, не требует сложного ухода и радует пышной яркостью все лето. После обрезке побегов кустарник зацветает повторно. Его раскидистые кустики высотой 40-60 см создают в саду легкие «облачка» оттенков. Растение предпочитает солнце и дренированную почву, привлекает бабочек и пчел. Котовник также служит отличным компаньоном для роз, шалфея и других многолетников, добавляя композициям воздушности.

В саду Гензе необычная «лаванда» смотрится особенно гармонично, сохраняя декоративные свойства на протяжении всего сезона.

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