Фото: УМВД России по Омской области

Сообщение о ДТП с участием большегруза «МАЗ» поступило в полицию 16 июля в 16:45. Напомним, инцидент произошел в рабочем поселке Нововаршавка. Водителем мусоровоза оказался мужчины 1977 года рождения. Деталями поделились Как уточнили в омском УМВД.

По предварительной информации, у спецмашины самопроизвольно опустился гидравлический подъемник. В результате транспортное средство наехало на угол дома №12 на улице Есенина. В момент ЧП в квартире, на которую пришелся удар, жильцы отсутствовали. Автомобиль получил механические повреждения.

Сотрудники полиции уточняют обстоятельства нештатной работы гидравлики. В контролирующей ход разбирательств региональной прокуратуре также поделились снимками с места аварии.

Фото: прокуратура Омской области

Фото: прокуратура Омской области

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