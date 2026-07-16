Руководитель ОмГПУ зарабатывает больше всех среди омских ректоров

Фото: Анна Ковалёва. Перейти в Фотобанк КП
На сайтах омских вузов и профильных министерств обновили открытые сведения о зарплатах руководителей за 2025 год. Самый высокий среднемесячный доход оказался у ректора педуниверситета Натальи Макаровой — 551,7 тысячи рублей. Годом ранее она получала 337,2 тысячи. Напомним, руководитель возглавляет ОмГПУ чуть более трех лет, ранее работала учителем истории, ассистентом, доцентом и профессором.
На втором месте — ректор аграрного университета Оксана Шумакова с ежемесячной заработной платой 543,7 тысячи (в 2024-м было 274,2). Далее следуют: Иван Кротт (ОмГУ) — 494,7 тысячи (предшественник Сергей Замятин имел 411,2), Павел Корчагин (ОмГТУ) — 479,5 (в 2024-м — 421,6), Александр Жигадло (СибАДИ) — 467,5 (годом ранее — 287,5) и Олег Шалаев (СибГУФК) — 352,2 (в 2024-м 388,4). Таким образом, у большинства ректоров доходы выросли, а у Шалаева снизились.
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