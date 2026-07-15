В Омск 26 июля доставят Абалакскую икону Божией Матери

Фото: омская епархия

26 июля, в канун Дня Крещения Руси, центр Омска станет местом проведения духовного шествия. Утро воскресенья начнется с Божественной литургии в главном соборе города, Успенском. В 7:30 митрополит Дионисий вместе с архиереями и духовенством митрополии совершит богослужение.

В 10 часов православные омичи соберутся у храма для крестного хода. Главное событие — прибытие из Тобольска Абалакской иконы Божией Матери «Знамение». Шествие пройдет по центральным улицам и завершится молитвой у Свято-Никольского Казачьего собора. Именно там святыню выставят для поклонения.

Позже городской площади и пешеходном Любинском проспекте стартуют праздничные народные гуляния.

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