Молодого омича сильно избили в Центральном округе города

Фото: Антон ХАРИН. Перейти в Фотобанк КП
В Омске неизвестный избил 28-летнего мужчину, возвращавшегося из бара. У потерпевшего диагностировали переломы носа и ушибы головы. Об этом сообщило 15 июля региональное управление МВД.
Конфликт возник на улице Ленина. Фигурант проследовал местного жителя до улицы К. Либкнехта, где нанес ему несколько ударов руками и ногами. После нападения мужчина скрылся. Прохожие вызвали скорую помощь и сообщили о происшествии в полицию.
В ходе оперативных мероприятий удалось установили личность злоумышленника. Им оказался предприниматель из Магнитогорска, приехавший в Сибирь по делам. Ранее не судимый задержанный рассказал, что ночью отдыхал в кафе с приятелем, после чего решил прогуляться. Свои действия он якобы не помнит, ссылаясь на алкогольное опьянение.
Возбуждено уголовное дело по статье 112 УК Российской Федерации.
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