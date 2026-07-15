Суд обязал администрацию Таврического района отремонтировать аварийные теплосети

Фото: прокуратура Омской области

Прокуратура Таврического района Омской области обнаружила нарушения в содержании муниципального имущества в сфере теплоснабжения. Об этом ведомство сообщило сегодня, 15 июля.

Районная администрация передала объекты инфраструктуры в хозяйственное ведение МУП «Таврические оросительные системы». Однако в 2026 году из-за аварийного состояния коммуникаций на одной из улиц поселка Таврическое произошли многочисленные порывы. Эти проблемы привели к отключению тепла в домах потребителей.

Чтобы защитить права граждан, прокуратура подала иск в суд. Он удовлетворил требования провести капитальный ремонт аварийного участка на улице Мира.

Исполнение решения суда поставлено на контроль надзорного органа.

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