Омский гинеколог назвала правила сохранения интимного здоровья

Фото предоставила пресс-служба министерства здравоохранения Омской области

Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), окружены мифами, хотя забота о здоровье — признак уважения. Многие болезни протекают бессимптомно, поэтому женщинам и мужчинам нужен осмотр у гинеколога или уролога раз в год. Об этом рассказали 15 июля в министерстве здравоохранения Омской области.

Как уточнила гинеколог КМХЦ Ольга Федощенко, презервативы — единственный метод защиты от ИППП, оральные контрацептивы не спасают. Открытый диалог с партнером о результатах анализов является нормой. Лучше предложить любимому человеку сдать для спокойствия так называемый чекап.

Специалист также добавила, что гигиена без агрессивных гелей и спринцеваний сохраняет микрофлору и местный иммунитет.

«Запущенные и вовремя не пролеченные инфекции ведут к бесплодию, но сегодня они успешно диагностируются, большинство полностью излечиваются», — сказала Ольга Федощенко.

Поставить диагноз и назначить терапию может только врач — индивидуально, с учетом типа возбудителя.

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