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НовостиОбщество15 июля 2026 11:10

В Омской области директор школы оштрафован за найм экс-чиновника без уведомления

Прокуратура Тевризского района добилась штрафа для руководителя
Анна Ковалёва
Фото: прокуратура Омской области

Фото: прокуратура Омской области

Проверку соблюдения антикоррупционного законодательства провела прокуратура Тевризского района Омской области. Выяснилось, что директор местного образовательного учреждения нарушил установленный порядок при приеме на работу бывшего муниципального служащего. Об этом ведомство сообщило 15 июля.

В октябре 2025 года руководитель заключил трудовой договор с экс-чиновником. Однако в десятидневный срок он не уведомил о данном факте прежнего работодателя, как того требует законодательство. Данное нарушение и стало поводом для вмешательства надзорного органа. Прокуратура возбудила административное дело по статье №19.29 КоАП Российской Федерации.

За незаконное привлечение к труду бывшего госслужащего суд признал должностное лицо виновным. Фигуранту назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Постановление уже вступило в силу.

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