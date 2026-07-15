Омский боец ММА Корешков сразится с американцем Айви

Фото: минспорт Омской области

Омский боец ММА Андрей Корешков проведет свой следующий бой в родном городе на «G-Drive Арене» 25 июля. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба минспорта региона.

Соперником его станет американский атлет Энтони Айви. За свою профессиональную карьеру он одержал 15 побед и терпел 8 поражений. Энтони ранее выступал в турнирах UFC, Bellator и PFL.

Сам Корешков является чемпионом мира по ММА по версии Bellator.

Сейчас в истории его боев 30 побед и 6 поражений.

Подробности о турнире (16+) и информацию о распространении билетов организаторы сообщат дополнительно.

Ранее мы писали, что в Омске в июне проходил турнир по ММА, где Александр Шлеменко в главном бое вечера победил болгарина Николу Дипчикова, проведя хороший лоу-кик.

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