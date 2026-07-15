В Омске на 20% меньше стало жалоб на отключения горячей воды

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске прошло еженедельное заседание штаба подготовки региона к отопительному сезону. На нем озвучили, что подготовка образовательных, медицинских и спортивных объектов в области идет по графику.

По поручению губернатора контроль за подготовкой инфраструктуры теплоснабжения ведет областное министерство энергетики и ЖКХ. Руководитель ведомства Владимир Шнипко сообщил, что за последнюю неделю количество обращений из-за отсутствия горячей воды уменьшилось на 20%.

Ресурсоснабжающим организациям поручено точечно отрабатывать каждый адрес, где идет ремонт. В усиленном режиме будут наводить порядок там, где в течение ремонта сетей нарушили благоустройство. К этому, помимо бригад «Тепловой компании», привлекли и подрядчиков. А на сами эти работы выделили 30 млн рублей, сообщила пресс-служба минэнерго.

Особое внимание штаб обратил на защитные ограждения. Это пришлось делать из-за одного обращения жильцов многоэтажки в Омске: на месте ремонтных работ не оказалось необходимых барьеров, что создает риск для прохожих.

«Направьте бригаду, чтобы они выехали и все проверили. Если ограждения нет — нужно привлекать должностное лицо к ответственности. Такого быть не должно!», — сказал Шнипко.

Ранее мы писали, что из федерального бюджета в 2026 году выделили на ремонт теплосетей в Омске выделили почти 0,5 млрд рублей.

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