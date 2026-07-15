В Омске суд взыскал миллион рублей с дропперов по делу о мошенничестве

Женщина отправила средства на подставной счет Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске суд полностью удовлетворил иск о взыскании более одного миллиона рублей неосновательного обогащения с владельцев банковских карт, участвовавших в мошеннической схеме по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом расскали в прокуратуре региона.

В феврале 2025 года 76-летняя местная жительница, введенная в заблуждение злоумышленниками, в ходе телефонного разговора перечислила крупную сумму на продиктованные незнакомцами счета под предлогом их сохранения. Расследование уголовного дела позволило сотрудникам полиции установить личности владельцев счетов, получивших похищенные средства. Ими оказались 69-летний житель Оконешниковского района Омской области и два уроженца Иркутской области старше семидесяти лет, выступавшие в роли так называемых дропперов.

В целях защиты прав потерпевшей местная прокуратура направила исковые заявления о взыскании неосновательного обогащения с указанных владельцев банковских карт. Судебная инстанция в полном объеме удовлетворила заявленные требования, а фактическое исполнение решения находится на контроле.

Специалисты обращают внимание граждан и пожилых людей на необходимость проявлять бдительность. Не следует сообщать посторонним лицам данные банковских карт или переводить средства на неизвестные счета. За подобные противоправные действия, в том числе за содействие мошенникам, предусмотрена уголовная ответственность.

Своевременное обращение в правоохранительные органы и бдительность местных жителей помогают предотвращать финансовые потери и привлекать соучастников преступлений к ответственности. Защита имущественных прав граждан остается приоритетным направлением работы надзорных структур в регионе.

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