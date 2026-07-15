В Омске внедрили 39 умных тонометров для контроля давления

Новые автоматические тонометры передают данные о давлении пациентов напрямую в электронную медицинскую карту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В шестой горбольнице Омска установили тридцать девять автоматических тонометров со встроенным модулем Bluetooth. Новая техника позволяет семидесяти четырем пациентам передавать показания давления и пульса напрямую в электронную медицинскую карту в режиме реального времени. Об этом сообщили сегодня в профильном ведомстве.

Автоматическое устройство для измерения давления и пульса оснащено индикатором аритмии. С его помощью результаты исследования прямо со смартфона пациента мгновенно передаются в электронную карту в поликлинике. Пациент измеряет давление привычным способом, а лечащий врач получает показания в режиме реального времени и может оперативно скорректировать лечение, причем даже в дистанционном формате.

Заведующая поликлиникой Светлана Прудникова отметила: «На сегодняшний день уже семьдесят четыре человека находятся под постоянным наблюдением с помощью этой системы. В первую очередь это те пациенты, у кого в анамнезе есть мерцательная аритмия, сочетанная патология, в том числе высокое давление и сахарный диабет, уже диагностированная или подозреваемая артериальная гипертензия. И мы видим, насколько спокойнее чувствуют себя пациенты и их родные, зная, что состояние находится под круглосуточным контролем специалистов».

Парк умных помощников пополнился благодаря программе «Бережливые технологии» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Врачи подчеркивают важность постоянного контроля давления при гипертонии для местных жителей и граждан старшего возраста. Внедрение современных решений делает медицинскую помощь для пациентов еще доступнее, быстрее и качественнее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омича чуть не разбил инфаркт в 31 год, молодого пациента спасли врачи

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru