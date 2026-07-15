В Омске правоохранители ищут пропавшего 14 июля подростка из детского дома

Фото: СУ СК России по Омской области

Следственные органы проводят доследственную проверку по факту исчезновения несовершеннолетнего в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Четырнадцатилетний воспитанник детского дома пропал в Омске 14 июля, и сейчас его местонахождение неизвестно.

По имеющимся данным, подросток по имени Ростислав самовольно покинул территорию учреждения социального обслуживания. Правоохранительные органы уже развернули активные поисковые мероприятия.

«Мы призываем всех, кто обладает любой информацией о местонахождении подростка, незамедлительно сообщить об этом по телефонам 60-74-50 или 102», — отметили в ведомстве.

Надзорные органы напоминают гражданам и местным жителям о необходимости проявлять бдительность. Сокрытие информации о местонахождении пропавшего несовершеннолетнего может повлечь за собой административную ответственность, предусмотренную федеральным законодательством, в том числе в виде штрафов.

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