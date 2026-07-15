В Омске мужчина утонул в озере Чередовом после спора о заплыве

Спасти мужчину не удалось Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске утонул мужчина после того, как в состоянии алкогольного опьянения поспорил о скорости заплыва через озеро Чередовое. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку по факту гибели человека, устанавливая все обстоятельства происшествия. Подробности рассказали в прокуратуре Омской области.

По имеющимся данным, погибший изначально отдыхал в одиночестве, но позже присоединился к компании. Употребив спиртные напитки, он вступил в словесный спор с другим мужчиной о том, кто быстрее переплывет водоем. Сначала гражданин уверенно двигался вперед, однако на середине озера внезапно скрылся под водой и больше не всплыл. Очевидцы незамедлительно вызвали экстренные службы, но спасти его не удалось.

Специалисты спасательных служб напоминают омичам о том, что категорически запрещено заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, заплывать за буйки и устраивать соревнования на воде без надлежащего контроля. За нарушение данных требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафов.

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