В Омской области досрочно построили мост через речку Чебаклинку

Фото: Госстройнадзор по Омской области

В Омской области принят в эксплуатацию объект дорожной инфраструктуры, который возвели с опережением графика. Речь идет о двухполосном мосте в селе Чебаклы Болшеуковского района, переброшенном через реку Чебаклинку. Строительство завершилось раньше установленного срока – вместо 30 сентября.

Как сообщили в Госстройнадзоре по Омской области, инспекторы ведомства уже провели финальную проверку сооружения и не обнаружили отклонений от проектной документации. Это позволило официально зафиксировать готовность переправы.

Технические параметры моста: его протяженность составляет 23,1 метра, ширина проезжей части достигает 12 метров, а высота ограждений – 1,1 метра. Конструкция рассчитана на двухстороннее движение транспорта.

Заказчиком работ выступила администрация Большеуковского района, которая заключила контракт с АО «Омскавтодор». Сумма соглашения между ними – 47,5 миллиона рублей. Для выполнения работ была привлечена субподрядная организация «Магистраль».

Ранее КП-Омск сообщала, что у Омска сбоит авиасообщение с Москвой и Сочи

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