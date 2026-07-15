В Омской области досрочно построили мост через речку Чебаклинку

В Омской области принят в эксплуатацию объект дорожной инфраструктуры, который возвели с опережением графика. Речь идет о двухполосном мосте в селе Чебаклы Болшеуковского района, переброшенном через реку Чебаклинку. Строительство завершилось раньше установленного срока – вместо 30 сентября.
Как сообщили в Госстройнадзоре по Омской области, инспекторы ведомства уже провели финальную проверку сооружения и не обнаружили отклонений от проектной документации. Это позволило официально зафиксировать готовность переправы.
Технические параметры моста: его протяженность составляет 23,1 метра, ширина проезжей части достигает 12 метров, а высота ограждений – 1,1 метра. Конструкция рассчитана на двухстороннее движение транспорта.
Заказчиком работ выступила администрация Большеуковского района, которая заключила контракт с АО «Омскавтодор». Сумма соглашения между ними – 47,5 миллиона рублей. Для выполнения работ была привлечена субподрядная организация «Магистраль».
Ранее КП-Омск сообщала, что у Омска сбоит авиасообщение с Москвой и Сочи
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru