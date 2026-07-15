У Омска сбоит авиасообщение с Москвой и Сочи

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 15 июля, пассажирам омского аэропорта пришлось столкнуться с корректировкой графика вылетов по двум ключевым направлениям. По данным онлайн-табло воздушной гавани, зафиксированы переносы времени отправления четырех бортов.

Наибольшие неудобства коснулись тех, кто планировал добраться до Черноморского побережья. Так, утренний рейс в Сочи, запланированный на 7:10, был сдвинут почти на 4,5 часа – его отправление перенесли на 11:36. Еще более существенная задержка ожидает второй состав этого же направления: вместо утра борт в Сочи от авиакомпании «Северный ветер» поднимется в воздух только в 17:40, то есть с опозданием на 8,5 часов относительно первоначального графика.

Не обошлось без изменений и на московском маршруте. Первый за сутки вылет в столицу был отложен на 1 час 34 минуты – с 5:10 до 6:44. Кроме того, задержку в 79 минут получил рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был стартовать в 6:30, а фактически вылетел лишь в 7:49.

Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией на табло и уточнять статус своих рейсов в справочных службах.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омской области временно изменится расписание движения электричек

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