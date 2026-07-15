В Омской области за 40 млн продают охотбазу на берегу озера с фермой и коттеджем

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продажи охотничьей базы на берегу озера. Объект продавец оценил в 40 млн рублей.

Многофункциональный объект загородного отдыха база «Калмакульское-2» расположена прибрежной зоне неподалеку от одноименной деревни в Саргатском районе. Согласно объявлению, в собственность потенциального покупателя перейдет обширный земельный массив площадью 252 гектара. Вся территория уже оформлена в частное владение. На участке возведена полноценная инфраструктура: двухэтажный брусовый коттедж (около 150 кв. метров), два отдельных домика для размещения гостей и отдельно стоящая баня.

Особенностью предложения является наличие капитальной фермы, площадь которой превышает 560 «квадратов». Это сооружение открывает дополнительные перспективы использования недвижимости. Как отмечается в объявлении, локация подходит не только для классического туризма, но и для организации круглогодичного охотничьего или рыболовного хозяйства. Более того, постройки и угодья позволяют запустить животноводческий проект или иное направление агробизнеса.

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