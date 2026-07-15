Экспорт зерна омских аграриев достиг стран Африки и Латинской Америки

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Омская область продемонстрировала впечатляющие результаты в сфере агрологистики, заняв третью строчку в общероссийском рейтинге по объемам погрузки зерновых в вагоны РЖД по итогам июня. Об этом сообщил глава регионального Минсельхоза Николай Дрофа.

По данным ведомства, в течение первого месяца лета омские производители отгрузили потребителям 118 тысяч тонн продукции. Более высокие показатели зафиксированы только у Алтайского края (165 тысяч тонн) и Новосибирской области (163 тысяч тонн), которые заняли первое и второе места соответственно.

В целом по стране объемы транспортировки зерна железнодорожным транспортом достигли 1,8 млн тонн. Это на 41% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, что свидетельствует о серьезном скачке деловой активности в отрасли.

Основу экспортного портфеля омских аграриев традиционно составляют ключевые культуры: пшеница, ячмень, зернобобовые и масличные. Особого внимания заслуживает существенное расширение географии международного сотрудничества.

Как отметил Николай Дрофа, сейчас омское зерно поставляется в 31 страну мира. При этом шесть направлений были освоены производителями региона только в текущем году. Речь идет о выходе на рынки стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

В частности, омские экспортеры начали отгрузку ячменя в Израиль и Ливию, а также наладили поставки пшеницы в Мексику, Нигерию и Анголу. Кроме того, в перечне новых импортеров значится и Южно-Африканская Республика, которая впервые начала закупать омскую гречиху. Столь диверсифицированная география поставок укрепляет позиции региона на международной арене и открывает новые перспективы для местного агропрома.

Ранее КП-Омск сообщала, что омские автовладельцы сэкономили на транспортном налоге 84,7 млн рублей

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