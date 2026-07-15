Банк Уралсиб расширил возможности доставки бизнес-карт

Изображение: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Теперь клиенты с открытым счетом могут оформить заявку на доставку карты в мобильном приложении и интернет-банке «Уралсиб Бизнес Онлайн», а также адаптивной веб-версии онлайн-банка для мобильных устройств.

После оформления заявки с клиентом свяжется сотрудник банка и договорится о времени и месте встречи для получения карты. Можно выпустить дополнительную бизнес-карту к уже открытому счету или новую карту с открытием карточного счета.

Кроме этого, расширен перечень городов, в которых доступна доставка бизнес-карт. Сегодня доставку можно оформить в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Тюмени, Челябинске, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

Уралсиб предлагает предпринимателям комплексные банковские решения для малого и среднего бизнеса. Банк развивает продукты и сервисы с акцентом на цифровое взаимодействие с клиентами, сочетая финансовые инструменты с удобными нефинансовыми сервисами, необходимыми для повседневной работы и развития бизнеса. Более подробную информацию о продуктах и услугах для бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

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