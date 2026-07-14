Рекламный рынок Омска будет формироваться по новым правилам

Фото: Владимир Казионов

О том, как нововведения отразятся на омском рекламном рынке, рассказала начальник отдела развития рекламно-информационной среды управления делами мэрии Елена Карпова.

Переход на электронный формат и унификация процедур

До вступления в силу новых правил муниципалитеты самостоятельно определяли порядок проведения торгов на размещение рекламных конструкций. В Омске до настоящего времени применялась очная форма. Теперь же федеральный законодатель унифицировал процедуру и перечень конкурсных критериев по всей стране. С 1 июля все торги переведены в единый формат: они проводятся исключительно в виде электронных аукционов или конкурсов.

Процесс адаптации городских нормативно-правовых актов к новым федеральным требованиям, по оценке представителя мэрии, займет от шести до двенадцати месяцев. Торги в этот переходный период проводится не будут.

- Первый этап – разработка самих нормативно-правовых актов. Затем нам необходимо провести оценку их эффективности, пройти этап публичных обсуждений, принять и опубликовать эти документы, - рассказала Елена Карпова.

Фото: Сергей Сапоцкий

Новые типы рекламных конструкций

По словам Елены Карповой, федеральные требования не устанавливают каких-либо ограничений по типам самих рекламных конструкций - эти параметры остаются в ведении муниципалитета. В Омске они регламентированы «Правилами размещения рекламных конструкций», утвержденными Омским горсоветом. Однако изменения ждут рекламный рынок Омска и в этой части.

- Правила должны соответствовать потребностям рынка. Например, есть необходимость дополнить новыми видами афишные стенды, щитовые конструкции - разновидностью с внутренней подсветкой, обретает популярность такой вид конструктива как объемно-пространственная стела, - пояснила руководитель профильного отдела.

Кроме того, планируется ввести регламентацию высоты рекламных конструкций, размещаемых на крышах зданий. В целях сохранения архитектурного облика сооружений данный параметр будет устанавливаться в зависимости от их этажности. После завершения работы над проектом поправок они будут вынесены на утверждение горсовета.

Конкурсы на социальную рекламу: новые критерии отбора

В соответствии с федеральным законодательством, право на размещение социальной рекламы на муниципальных объектах будет разыгрываться в форме электронного конкурса. Законом предусмотрены три критерия для определения победителя: цена договора, квалификация участника и порядок размещения рекламы. При этом приоритет отдан ценовому предложению.

Как отметила Елена Карпова, последнее вызывает вопросы, так как может снизить эффективность социальных проектов. Поэтому городские власти рассматривают возможность установить минимальный порог социальной рекламы выше федерального уровня (сейчас он составляет 5 %), например, до 10 % от общего объема размещения.

В целом, по мнению специалиста, нововведения позволят нарастить рекламный рынок и поступления в бюджет.

- Для наглядности могу привести такой пример. До 2016 года в Омске было более 8,5 тысяч рекламных носителей. При этом поступления в бюджет составляли лишь порядка 50 млн в год. Сейчас у нас около 2 тысяч конструкций, но поступления в бюджет от рекламы увеличились до 130 млн в год. Такой динамики удалось добиться за счет использования электронных носителей, - заключила Елена Карпова.

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