«ОмскВодоканал» начал ремонт лопнувших труб на окраинной улице 3-й Молодежной

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Автор омского паблика «ПравдаRUBОмск» обратил внимание на коммунальную проблему в Октябрьском округе. Выложив видео, он рассказал, что в районе дома на улице 3-я Молодежная, 71 довольно долгое время течет вода из поврежденных труб водоснабжения, местность затапливается.

По словам автора жалобы, обращения в «Росводоканал Омск» якобы ничего не дали. КП-Омск попросила комментарий у самой ресурсоснабжающей компании. В итоге там ответили, что о проблеме знают, заявка по этому месту находится в работе:

«Специалисты выезжали на место и по итогам обследования выявили повреждение водовода ДУ 300 мм. Чтобы исключить подтопление территории, вода была отведена в сети канализации.

Срок начала ремонтных работ был обусловлен необходимостью согласования производства земляных работ с владельцами смежных инженерных коммуникаций. До получения соответствующих разрешений предприятие не имеет права приступать к вскрытию грунта».

Сейчас, добавили в компании, все необходимые согласования получены. Ремонтные работы по устранению повреждения начнутся 14 июля. После их завершения специалисты выполнят мероприятия по восстановлению нарушенного благоустройства территории.

Ранее мы писали, что в Омской области произошли две крупные аварии с сетями водоснабжением.

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