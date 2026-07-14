ЦБ привлек к борьбе с мошенниками известнейшего омского микроминиатюриста

Фото: скриншот видео / Отделение Омск Банка России

Омское отделение Центробанка выпустило социальный видеоролик с участием всемирно известного микроминиатюриста Анатолия Коненко, направленный против уловки телефонных мошенников. В видео художник призывает омичей быть внимательнее и не поддаваться на различные схемы аферистов

Акцент в видео на бдительности как повседневном навыке. Пресс-служба Отделения Омск Банка России подчеркнула, что по сюжету именно невнимание к деталям чаще всего становится причиной потерь: к незнакомому номеру, необычной интонации, странной спешке.

Выбор героя тут неслучаен. Коненко — художник, чьи работы невозможно рассмотреть без увеличительных приборов. Его искусство построено на предельной точности и умении замечать мельчайшие подробности. В видео эта профессиональная оптика становится метафорой повседневной жизни: если в искусстве невнимание разрушает произведение, то в реальности может стоить денег и спокойствия.

«Бдительность — это не врожденное качество, а навык, который можно развивать. Как художник не начинает работу без увеличительного стекла, так и в повседневной жизни стоит избегать поспешных решений — особенно при общении с незнакомыми абонентами. Лучше не отвечать на звонки с неизвестных номеров», — обратил внимание управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов.

«Для меня важно, чтобы видео могли не только вызывать эмоции, но и быть полезными. Если этот ролик поможет хотя бы одному человеку не стать жертвой мошенников, значит, он уже выполнил свою главную задачу», — отмечает режиссер монтажа Тамаз Наникашвили.

Проект нацелен на повышение финансовой грамотности и снижение числа случаев телефонного мошенничества в регионе.

Ранее мы писали, что омское отделение ЦБ прокомментировало снижение ключевой ставки.

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