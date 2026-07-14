Из омского «Иртыша» ушли уже 20 футболистов

Фото: ФК «Иртыш»

Футбольный «Иртыш» 13 июля объявил об уходе еще трех своих игроков. Это защитник Булат Садыков и полузащитники Артур Шлеермахер и Азнаур Герюгов.

Что примечательно, Садыков до того два сезона был капитаном «речников». А совсем не давно клуб сообщил о прекращении работы главного тренера Владимира Щербака и его четырех помощников, Олега Боброва, Павла Поршнева, Владимира Лешонка и Олега Митарова.

Новым главным тренером «Иртыша» уже стал Сергей Константинов.

А из-за окончания сроков контрактов омский клуб покинули 14 футболистов, в том числе Дмитрий Медведев, Кирилл Сараев, Александр Смирнов, Илья Крылов, Виталий Устинов, Никита Жустьев и другие.

С учетом ухода полузащитника Никиты Дорофеева, вратаря Андрея Савина и нападающего Билал Билалов количество ушедших игроков стало уже 20 человек.

Один из омских Телеграм-каналов вообще предположил, что тем самым ситуация движется к потере «Иртышом» профессионального статуса, но, с другой стороны, такое все же маловероятно.

Ранее мы писали, как новый защитник «Авангарда» Кирилл Адамчук поделился впечатлениями от Омска и команды, к которой присоединился.

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